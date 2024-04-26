"Я не покину проект из-за этого!": Мария Погребняк сломала палец на шоу "Сокровища императора"

В воскресенье, 28 апреля, на ТНТ выйдет новый выпуск шоу "Сокровища императора", в котором звёзды со своими напарниками борются за главный приз - 1 миллион юаней. Ради солидного приза участники готовы на всё, и даже серьёзные травмы не становятся преградой на пути к победе. В новом выпуске шоу Мария Погребняк сломала палец и вместе с Аланой Мамаевой чуть не угодила в полицейский участок.

В шоу "Сокровища императора" больше не будут приходить новые участники, а значит среди пар, которые сейчас участвуют в проекте, точно есть победитель! Помимо отсутствия новичков, теперь у участников шоу будут отсутствовать и деньги, по крайней мере те, которые обычно им давали ведущие. Теперь деньги на прохождение маршрута участники будут зарабатывать сами: проходя испытания, а также проявляя смекалку и умение убеждать.

Телешоу "Сокровища императора". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Жесткие условия ощутили на себе все участники гонки. Но больше всех в этот раз досталось паре Марии Погребняк и Аланы Мамаевой. Ещё в прошлом выпуске Алана жаловалась на сильную боль в колене, которая мешала ей быстро ходить. В этом выпуске травму получила и Мария Погребняк. На самом первом испытании она сильно ударила палец. Девушка продолжила участие в проекте, но к концу дня палец сильно опух. Чтобы пройти очередное задание, ей потребовалась помощь врача. Диагноз оказался неутешительным: Марии Погребняк диагностировали перелом пальца и наложили шину.

Неприятности коснулись и других участников. Так, серьёзный конфликт случился у Жени Ершова и Карины Кокс. Не обошлось и без бросания твердых предметов друг в друга.