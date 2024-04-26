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Звезда фильма "Тридцатого уничтожить!" расскажет как не сошел с ума, потеряв двух детей

В субботу, 27 апреля, гостем нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" станет Игорь Ливанов. Популярный актёр расскажет о том, как нашёл в себе силы жить после гибели жены и детей, и кто помог ему не сойти с ума от горя.

"Секрет на миллион". Игорь Ливанов.
"Секрет на миллион". Игорь Ливанов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Заслуженный артист России Игорь Ливанов часто играет сильных духом мужчин, надёжных и не сгибающихся под ударами судьбы. Однако его личная жизнь много лет подряд складывалась намного трагичнее, чем любое кино. Первая жена актёра и его восьмилетняя дочь погибли при крушении поезда. Игорь откровенно расскажет ведущей программы Лере Кудрявцевой о том, как пережил страшную процедуру опознания, и признается, как нашёл в себе силы жить дальше.

Не стал тихой гаванью и второй брак актёра с Ириной Безруковой, в котором родился сын Андрей. Он вырос красивым и талантливым парнем, однако его жизнь трагически оборвалась, и причина смерти до сих пор окончательно не установлена. В студии "Секрета на миллион" Игорь поделится, как не сошёл с ума от горя и в чём искал утешение.

Окончательно вернуться к жизни Игорю помогла Ольга, ставшая его третьей женой и подарившая ему двоих сыновей. Актёр расскажет Лере Кудрявцевой о том, как начинался их с Ольгой роман, а также поделится своими методами воспитания мальчиков.

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