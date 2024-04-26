1 мая на РЕН ТВ покажут, где притаилось настоящее "Зло" в СССР

Коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийных и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела, загадочные ограбления квартир элиты, а в эпицентре всех событий - журналист, стремящийся докопаться до правды вопреки опасностям и соблазнам. Сюжет нового детективного сериала "Зло", телепремьера которого состоится 1 мая на РЕН ТВ, основан на реальных расследованиях конца 1970-1980-х и в деталях показывает обстоятельства эпохи. Но документальное начало здесь встречается с художественным вымыслом.

Преступное гнездо

Действие начинается в 1979 году. Журналист "Известий" Юрий Ельцов (Даниил Страхов) и его друг следователь Игорь Анохин (Евгений Харитонов) расследуют громкое дело об ограблении известной балерины. Ельцов обращается за помощью к своему старшему брату Игорю (Андрей Чернышов), бывшему начальнику МУРа.



Брат по своим каналам узнаёт о причастности к ограблению работника аппарата ЦК. В это же время в Ереване происходит ограбление банка, которое по заданию уголовного авторитета Ястреба (Эдуард Флёров) совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон (Павел Трубинер). После ограбления люди Ястреба пытаются убить Махаона и его напарника, но взломщику удаётся спастись. Он решает обратиться к своему другу детства - журналисту Юрию Ельцову, ведь за Ястребом явно стоит очень влиятельный человек.

Сериал "Зло". Пресс-служба телеканала РЕН ТВ.

За попытку разворошить крупное преступное "гнездо под прикрытием" Юрию грозит серьезная опасность. Как принять правильное решение и уберечь близких, когда оказался в центре особого внимания самых влиятельных и опасных людей страны? Юрий вместе с братом и следователем Анохиным сделают всё, чтобы раскрыть это запутанное дело.

Классик советского детектива

"Зло" - экранизация одноимённого романа Эдуарда Хруцкого, классика детективного жанра. По его произведениям были сняты "На углу, у Патриарших", "Приступить к ликвидации", "Последняя осень", "По данным уголовного розыска" и другие популярные проекты.

Сериал "Зло". Пресс-служба телеканала РЕН ТВ.

Теперь к этому списку можно прибавить и "Зло", дожидавшееся киновоплощения более 20 лет: книга была издана в 2003 году. "Герои романа с чуть изменёнными фамилиями - реальные люди, по сей день живущие в Москве и за границей. Я был свидетелем и даже участником некоторых из упоминаемых событий", - писал автор.

Криминальные сводки

В свою очередь сценарист Андрей Житков обращает внимание на подлинные криминальные истории, положенные в основу сюжета: "Ограбление балерины Гельцер (в сериале её фамилия Захарова. - Прим. ред.) - это реальный случай, когда следствие через комиссионки вышло на преступников. История с ереванским банком тоже подлинная, 1977 года. Ну и похищения у антикваров. Я даже сам в какой-то мере столкнулся с этим, правда, попозже, когда собирался продавать хорошую старинную скрипку. Один антиквар хотел её купить, у нас уже была договорённость, но его ограбили, вынесли всё".



Отголоском событий, о которых идёт речь в сериале, стало дело Юрия Чурбанова - мужа Галины Брежневой. Дочь генсека была неравнодушна к драгоценностям, и постепенно вокруг неё сформировался мафиозный круг, занимавшийся ограблениями, продажей краденого, контрабандой и спекуляцией бриллиантами. Замешан в этом был и её супруг, занимавший должность замминистра МВД.

С чего начинается мафия

Сериал "Зло". Пресс-служба телеканала РЕН ТВ.

Сращивание представителей советской власти и криминала, отравлявшее и подтачивавшее в конечном счёте всю страну, - одна из центральных тем сериала. Авторы, впрочем, подчёркивают: создавали они всё-таки художественное, а не документальное произведение. И стремились разобраться в самой природе зла.

"Советский Союз развалился, прежде всего, из-за того, что брежневское окружение и вообще элита просто стали жить для себя, забыв о народе и стране, которым должны были служить", - уверен продюсер проекта Алексей Пиманов.