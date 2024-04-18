Под крышей дома моего: 40 лет замечательной комедии "Белые Росы"

Вышедший 40 лет назад фильм "Белые Росы" не снискал себе звание народной комедии. Его любят заметно меньше чем, например, "Бриллиантовую руку" или "Джентльмены удачи", но это только потому, что это не комедия в чистом виде. О той душевности, которая есть в этой жемчужине советского кинематографа, другие фильмы могут только мечтать.

Вот эта улица, вот этот дом

В начале 1980-х годов на "Беларусь-фильме" был объявлен конкурс сценариев, лучший из которых должен был сразу же поступить в производство на киностудию. Одну из заявок подал Алексей Дударев, который в то время работал в сценарной коллегии Белорусского телевидения. Его работа под названием "Деревня" заняла первое место. Быстро нашёлся и режиссёр. Игорь Добропюбов, снявший к тому времени такие фильмы, как "По секрету всему свету", "Расписание на послезавтра" и "Удивительные приключения Дениса Кораблёва". По сценарию, все события в фильме происходят в городе Гродно. Киношники не стали что-то придумывать и отправились в описываемый населённый пункт. А вскоре нашлась и близлежащая к Гродно деревенька Девятовка, которая постепенно вошла в черту города и стала одним из его районов.

Фильм "Белые Росы". Скриншот.

От близнецов к погодкам

По задумке режиссёра, братья Ходасы должны были быть близнецами. Кандидатов искали по всей стране, обращались даже во Всесоюзный клуб близнецов, но так как по сценарию братьев было трое, и тройняшки должны были обладать актёрскими данными - поиски оказались безуспешными. Тогда в сценарий внесли правки, и братья стали просто погодками.

Фильм "Белые Росы". Скриншот.

Пробы шли долго, и в них участвовали многие знаменитые актёры. Главу семьи могли сыграть Лев Дуров или Юрий Никулин, но утвердили степенного Всеволода Санаева. На роль его самого бесшабашного младшего сына Васьки пробовались Евгений Стеблов, Валерий Золотухин, Михаил Кононов и Александр Михайлов, но самым зажигательным оказался Николай Караченцов. Среднего брата сыграл Михаил Кокшёнов, а старшим стал белорусский театральный актёр Геннадий Гарбук.

На роль негодяя Мишки Киселя пробовался Георгий Бурков, но более подходящим по типажу оказался Станислав Садальский. Судьбу его героя в фильме изменили - по сценарию он отправлялся в тюрьму за убийство, но авторы фильма решили сделать историю добрее и убрали криминал. Мишка поехал на золотые прииски, а на первый вариант сценария указывает одна из его фраз:"Был бы на зоне - королём ходил".

Ещё одним героем картины стал аист, у которого в Белых Росах было своё гнездо. Птицу из гродненского зоопарка привозили на съёмки орнитологи. К слову сказать, аист с удовольствием появлялся на площадке и понимал свою значимость.

Сцена из жизни

Фильм "Белые Росы". Скриншот.

Многие эпизоды были взяты из жизни. Так, сцену отравления пса Валета тёщиной настойкой сценарист подсмотрел ещё в армии. Когда Дударев отдавал долг Родине, то регулярно получал технический спирт для протирки оптики и вдогонку рассказы о том, что один глоток этого "пойла" может убить человека. Солдаты верили слабо, но всё-таки никто первым пробовать не рисковал. Тогда они намочили в спирте хлеб и отдали местной собаке... С псом ничего не случилось, и спирт солдатики выпили. А потом увидели, что тузик лежит на боку и ни на что не реагирует!

Испуганные солдаты понеслись в медсанчасть, чтобы их срочно спасли... Врач сбольшим чувством юмора выслушал рассказ и грустно сказал, что всё - теперь в лучшем случае инвалидность. Протрезвевшие от ужаса солдаты были на грани обморока, когда медик раскололся и показал им собаку, которая к тому моменту выспалась и бегала по двору. Нарушителей, кроме собаки, отправили на гауптвахту.

А ещё в фильме настолько правдоподобна атмосфера деревенской жизни, начиная от пейзажей и заканчивая предметами быта, что в какой-то момент невольно жалеешь о том, что нельзя оказаться по ту сторону экрана: вдохнуть медвяный запах цветов, выпить чистой колодезной воды, просто прогуляться по тихим улочкам...

Это Россия, которую мы потеряли.