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Корпулентная Барби и Кот-близнец добавят интриги во второй полуфинал "Маски"

Корпулентная Барби и Кот-близнец добавят интриги во второй полуфинал "Маски"

В воскресенье, 28 апреля, телеканал НТВ покажет второй полуфинал юбилейного пятого сезона главного шоу страны "Маска" По традиции на сцену выйдут два новых героя: Барби и Кот-2, серый брат рыжего участника шоу.

"Маска 5".
"Маска 5".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Они представят свои музыкальные номера, пообщаются с жюри и дадут несколько подсказок о себе, а затем снимут маски. Появление новых персонажей в полуфиналах шоу - добрая традиция, зародившаяся ещё в первом сезоне проекта. Специальными гостями прошлого выпуска стали Кай Метов и Ева Польна. Они скрывались под масками Космонавта и Тыквы, обоих артистов члены жюри угадали почти единогласно.

В предыдущих сезонах в качестве специальных гостей выступали Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Ида Галич, Влад Сташевский, Александр Шоуа, Бедрос Киркоров, Шура, МакSим и другие звёзды. Кого-то из них жюри узнавали с первых нот, других же не могли идентифицировать до последнего.

&quot;Маска 5&quot;.
"Маска 5".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Маска 5&quot;.
"Маска 5".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Маска 5&quot;.
"Маска 5".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Что приготовили новые герои Барби и Кот-2 для второго полуфинала пятого сезона, удастся ли им остаться инкогнито, и получится ли у звёздных детективов разгадать, кто из известных людей скрывается под масками, зрители узнают уже в это воскресенье.

Напомним, в шоу осталось всего пять участников: Бабочка, Енот, Кот, Змей Горыныч и Матрёшка. Один из них раскроет тайну своей личности во втором полуфинале, а остальные четверо примут участие в грандиозном финале, который НТВ покажет 5 мая!

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