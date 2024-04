"Я быстро мимикрировал в этого смешного волосатого дуралея": звезду под маской Щенка смог угадать только приглашённый член жюри

По итогам десятого выпуска в номинации оказались трёхголовый Змей Горыныч (песня группы Europe The Final Countdown), Щенок (песня Backstreet Boys "I Want It That Way") и Кот (песня Imagine Dragons "Believer". Для огнедыщащего дракона это была первая номинация. Для пёсика - вторая, а для кота - третья.

Шоу "Маска". Десятый выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

Зрители в студии ожидаемо спасли Змея Горыныча, а члены жюри решили, что продолжить свой путь в проекте должен Кот. Перед тем, как Щенок снял маску, Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко хором назвали Жана Милимерова, экс-участника группы "Премьер-министр". Но это был не он, а бывший солист дуэта "Чай вдвоём" Денис Клявер. Его имя тихо произнёс только Кирилл Туриченко. "Больше я удивилась только Пригожину в Ананасе. Этого не может быть!", - произнесла с открытым ртом Валерия.

Шоу "Маска". Десятый выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

"Наверное, будет неправильно сказать, что я совсем не расстроился, покидая шоу. Праздник для меня закончился, но теперь я тоже стал членом прайда "Маски", в котором живёт огромное количество самых разных персонажей. Я был счастлив оказаться вновь ребёнком и осуществить свои детские мечты. Я пел так, как раньше никогда не пел, и смог по-хорошему удивить нашего дорогого зрителя. А это для артиста, особенно для того, кто не первый год на сцене, очень важно. С Щенком у нас была любовь с первого взгляда. Мне предоставили возможность выбрать маску. Когда я увидел это лохматое, непонятное, большое, но такое милое создание, то сразу понял, что это точно мой герой. Я быстро мимикрировал в этого смешного волосатого дуралея", - рассказал Денис.

Шоу "Маска". Десятый выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

Уже в первой программе Дима Билан предположил, что это может быть Жан Милимеров. Затем жюри казалось, что Владимир Пресняков, Александр Панайотов, NILETTO, Александр Шоуа, Алексей Чумаков, Родион Газманов, Доминик Джокер, Роман Архипов. Лишь Кирилл Туриченко назвал имя Дениса Клявера и оказался прав!

"Непременно буду следить за шоу и болеть за Енота. У меня есть несколько версий, кто есть кто. Но в этом и кайф, что, кажется, нас ждёт совершенно непредсказуемый финал. Удовольствие получат все: и зрители, и жюри, и артисты, оказавшиеся внутри этих чудесных созданий", - сказал покинувший шоу участник.

Шоу "Маска". Десятый выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

По традиции в полуфиналах каждого сезона "Маски" на сцену выходят специальные гости, которые сразу после своего выступления должны раскрыть тайну своей личности. Так, под маской Космонавта скрывался Кай Метов, которого легко узнали по тембру голоса, а вот певица Ева Польна запутала всех, находясь в маске Тыквы.