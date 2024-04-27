Cошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший бензин и пропан. Видео

В США перекрыли целую автомагистраль после крупной аварии грузового поезда.

Состав перевозил бензин и пропан, сообщает Associated Press.

Местные власти перекрыли в районе ЧП автомагистраль, которая является ключевым грузовым маршрутом между штатами Аризона и Нью-Мексико, указывает "Росбалт".

Ранее цистерна с топливом загорелась во время движения поезда по России.

Известно, что вагон находился в составе грузового поезда. В составе были 41 цистерна с топливом, трех цистерны с авиационным топливом и шесть вагонов с черным металлом. ЧП случилось в Бурятии.

Причину возгорания выясняют.

Правоохранители не исключают диверсию.

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