Огромный пожар охватил российский склад с электроникой и посудой

О пожаре стало известно в 06:34. Загорелся склад на рынке «Альтус» в Аксайском районе.
Пламя охватило 1 тыс. кв. м. Затем через короткое время площадь пожара увеличилась в два раза. Предварительная причина — короткое замыкание.
Огонь тушат более 60 человек на 21 спецмашине. Также на место происшествия отправили вертолет и два пожарных поезда.
В ГУ МЧС по региону заявляют, что угрозы распространения огня на территорию рынка нет.
Ранее в Алтайском крае площадь лесного пожара в Егорьевском районе увеличилась до 9 тыс. гектаров.