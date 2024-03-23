ФСБ: оружие для теракта в "Крокус Сити Холле" находилось в тайнике. Боевиков этапируют в Москву

После теракта преступники пытались скрыться на автомобиле. Они двинулись в сторону российско-украинской границы.
Однако в Брянской области задержали всех четверых террористов.
"Сейчас их этапируют в Москву. Теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике", — указывается в сообщении ведомства.
Между тем число жертв теракта постоянно растет. По последним данным, погибли 115 человек.
Спасатели приступили к разбору завалов "Крокус Сити ХоРасширена зона оцепления у концертного комплекса.лла": жуткие кадры. В разборе завалов принимают участие аэромобильные группировки центра специальных операций особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас".
Расширена зона оцепления у концертного комплекса.
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