Спасатели приступили к разбору завалов "Крокус Сити Холла": жуткие кадры

В разборе завалов принимают участие аэромобильные группировки центра специальных операций особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас", указывает "РГ".

Завалы в «Крокус Сити Холле». МЧС России

На парковку возле "Крокус Сити Холла" приехала тяжелая техника, прибыли самосвалы для вывоза сгоревших конструкций.

Завалы в «Крокус Сити Холле». МЧС России

Работает экскаватор, расчищающий крупные обломки, сообщает ТАСС.

Расширена зона оцепления у концертного комплекса.

По последним данным, погибли 115 человек (ранее сообщалось о 93). В списке пострадавших — 107 человек.

Причины гибели людей — огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Началась паника.

Люди в «Крокусе» строили баррикады, пытались выбить стекла и выбраться наружу.

Четверо мужчин в камуфляже без масок в упор расстреливали зрителей.

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