Опубликован полный список горячих линий в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

По ним можно узнать, где и в каком состоянии находятся пострадавшие в результате атаки родственники, а также получить психологическую помощь, пишут "Известия".
Горячая линия департамента здравоохранения.
+7 (499) 251-45-03
Горячая линия министерства здравоохранения Московской области.
+7 (498) 602-03-01, +7 (498) 602-03-03
Горячая линия МЧС.
+7 (800) 775-17-17
Горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС России.
+7 (495) 989-50-50
Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки.
+7 (495) 621-43-31
Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни.
+7 (495) 621-78-87
Поиск пострадавшего по больницам Москвы.
+7 (495) 624-31-52
Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона.
+7 (495) 688-22-52
Единый справочный телефон (Москва).
+7 (495) 777-77-77
Что произошло
Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.
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