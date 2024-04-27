Геоудар 27 апреля и затяжная магнитная буря: кто будет чувствовать недомогание

Магнитная буря достигла четырех баллов днем 27 апреля. И продлится как минимум до 3 мая, но баллом ниже.
Прогноз магнитных бурь на неделю
Прогноз магнитных бурь.
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В эти дни метеозависимые люди могут почувствовать себя хуже: вероятно возникновение головной боли и слабости. Может снизиться внимание и работоспособность.
Специалисты рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Если ваше самочувствие ухудшилось, обратитесь к врачу.
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