Геоудар 24 марта: кто может чувствовать себя плохо

Сила магнитной бури 24 марта составит четыре балла.

В этот день метеозависимые люди могут почувствовать себя хуже: вероятно возникновение головной боли и слабости. Может снизиться внимание и работоспособность.

Специалисты рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Предварительно, космическая вспышка произошла точно на линии Солнце — Земля, то есть в области максимального воздействия на Землю. Есть признаки, что на Солнце произошло два одновременных взрыва.

Ранее о погоде в Алтайском крае рассказали синоптики.

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