После ночных "минусовок" днем на Алтае станет по-весеннему тепло. И даже жарко

Именно 23 марта ветер сменит направление с западного на юго-западное. В регионе по ночам значительные минусовые температуры — до минус 16 градусов мороза.
А уже днем — настоящая весна. Посудите сами — в регионе до плюс 7 градусов тепла. В Барнауле — до плюс 4.
Крепитесь, люди, скоро лето!
Климатическая норма
Эта весна обещает быть одной из самых теплых в истории Сибири. В марте-апреле ожидается аномально высокая температура воздуха в большинстве регионов Сибири. Она будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов.
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