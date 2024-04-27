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Жизнь

«Не только дома»: алтайские социалисты наводят чистоту на барнаульских улицах

С приходом теплых дней барнаульцы не только спешат отдохнуть на природе или выехать на дачу, но и привести в порядок городское пространство, чтобы в чистоте встретить майские праздники. Жители краевой столицы собирают и вывозят накопленный за зиму мусор, очищают улицы от прошлогодней листвы. К горожанам активно подключаются общественные организации, волонтеры, политики и депутаты.

26 апреля члены партии «Справедливая Россия — За правду» наводили порядок на аллее по ул. Георгия Исакова.
26 апреля члены партии «Справедливая Россия — За правду» наводили порядок на аллее по ул. Георгия Исакова.
Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия — За правду».

Так, 26 апреля краевые и городские депутаты «Справедливой России — За правду», активисты партии, представители Центра защиты прав граждан и Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева навели порядок на аллее по ул. Георгия Исакова. В результате они совместно собрали десятки полных мешков мусора.

Порядок нужно наводить не только дома, но и на улицах родного города. Приятно же прогуляться вечерком по уютным аллеям, чистым дорожкам. Тем более, снег растаял и вскрыл все «прелести» прошлой осени. Весна — время очищения, обновления, — отметила Секретарь Бюро Совета РО партии, депутат АКЗС Евгения Боровикова.

Председатель молодежного движения социалистов в Алтайском крае Наталья Ахметшина добавила, что местные жители уже поблагодарили партийцев за работу, отметив, что аллея буквально засияла чистотой.

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