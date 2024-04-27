Военные силы США создают новый самолет «Конца света»

Ядерный арсенал
Самолет позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом. С него даже можно запустить баллистические ракеты наземного базирования.
На средней палубе есть командный центр, который может использоваться президентом и другими высшими должностными лицами для координации действий США в случае возможного применения ядерного оружия.
Российская версия
В Воронеже в 2021 году начали создавать аналогичный самолет «Конца света». Проект носит название «Звено-3С». Всего российские войска получат два таких самолета. Они смогут действовать во время ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
Также судно эвакуирует высшее руководство страны.
Нюанс
У российского «Судного дня» нет ни одного иллюминатора. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.
Мировое семенохранилище
«Хранилище Судного дня» Земли — неофициальное название Всемирного семенохранилища.
Если случится ядерная война, которая уничтожит растения на Земле, то их можно будет восстановить за счет сохраненных внутри этой постройки семян, пишет mail.ru.
Строительство хранилища началось в 2006 году, а закончилось через два года. Каждая страна получила в нем свой собственный отсек.
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