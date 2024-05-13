В популярной туристической стране хотят закрыть все кофешопы

В Таиланде власти хотят закрыть все коффешопы до 1 апреля 2025 года. Об этом пишет Telegram-канал "Реальный Таиланд".

Группы, которые выступают за каннабис, стараются противостоять намерению правительства переквалифицировать траву обратно в наркотический препарат.

При этом они угрожают провести акцию протеста у здания Министерства здравоохранения.

Отмечается, что демонстрация будет продолжаться до тех пор, пока министерство не предоставит конкретные научные доказательства того, что каннабис может быть переквалифицированным обратно в наркотический препарат.

В России каннабис считается наркотиком и запрещен к употреблению.

Ранее сообщалось, что плантацию конопли обнаружили в квартире жителя Новоалтайска.

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