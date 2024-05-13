Инспектор алтайской таможни отказался крупной от взятки в долларах

Инспектор Алтайской таможни отказался от взятки в размере одной тыс. долларов (около 92 тыс. рублей). Об этом сообщает пресс-служба алтайской таможни.

Алтайские таможенники задержали 31-летнего иностранца при попытке дать взятку.

Мужчина хотел ввезти легковой автомобиль из Монголии без надлежащего таможенного оформления. Для этого он предложил инспектору Ташантинского таможенного поста одной тыс. долларов. Сразу после передачи денег злоумышленник был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции алтайской таможни. Таможенников предупредили о готовящемся преступлении.

Улаганский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Республике Алтай возбудил в отношении взяткодателя уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия в пользу взяткодателя).

Ранее сообщалось, что в получении рекордной взятки в 5 млрд рублей обвиняют экс-сотрудника МВД.

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