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Происшествия

В Алтайском крае осудят пенсионера, который напал на сотрудников банка по указанию мошенников

72-летний рубцовчанин напал на банк, вооружившись пистолетом, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенники позвонили пенсионеру и под предлогом сохранности денег убедили его перевести сбережения на некий «безопасный счет».

Мужчина перевел злоумышленникам сначала 800 тыс. рублей и свыше 1,6 млн кредитных рублей. После этого его уговорили занять у знакомой 900 тыс. рублей и продать ювелирные украшения стоимостью 65 тыс. рублей, а затем перевести деньги им.

В завершение аферисты сообщили жертве ложную информацию о том, что в местном отделении одного из банков занимаются торговлей конфиденциальной информацией, а также о якобы принятом законе, который «разрешает самосуд над недобросовестными финансовыми работниками».

Фигурант вооружился пневматическим пистолетом, приехал в банк, включил через телефон онлайн-трансляцию и потребовал у сотрудников 500 тыс. рублей в качестве некой «компенсации». Чтобы напугать присутствующих, он выстрелил два раза.

По команде куратора мужчина скрылся с места преступления, однако вскоре его задержали полицейские и заключили под стражу.

Теперь пенсионеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае 19-летний сельчанин напал на соседку с ножом. Его арестовал суд.

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