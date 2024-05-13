Как в Барнауле будет ходить бесплатный транспорт в Родительский день

В Барнауле утвердили график движения бесплатного транспорта в Родительский день. Транспорт будет развозить жителей к пяти кладбищам. Об этом пишет администрация города.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище

Бесплатную доставку огранизуют к пяти кладбищам:

Новомихайловское;

Черницкое;

Власихинское;

Гоньбинское;

Затонское.

Отмечается, что маршруты организованы по наиболее востребованным направлениям.

Маршруты начнут работать с 7:00 до 18:00.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище Анна Зайкова

На Новомихайловское кладбище будут ходить автобусы №117 большого класса по маршруту ост. «мкр. Урожайный – Новомихайловское кладбище». На Власихинское кладбище можно будет доехать на автобусах малого класса по маршруту №23э «пл. Текстильщиков – Власихинское кладбище». На Гоньбинское кладбище жители смогут бесплатно уехать от гипермаркета «Алтай» на автобусах №25э. Автобус на Затонское кладбище будет ходить от конечного остановочного пункта «мкр.Затон». Отправление автобусов №108э на Черницкое кладбище будет организовано от ост. «Кордон».

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище Анна Зайкова

Также до остановки «Кордон» можно бесплатно доехать на трамвае, который будет следовать по маршруту: «Депо №1 (ул. Анатолия)» — пр-т Красноармейский — Змеиногорский тракт.

В связи с этим с 7:00 до 18:00 трамвайный маршрут № 7 будет укорочен до площади Свободы. Трамвай будет следовать по следующему маршруту: «Депо №3» — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Попова — ул. А. Петрова — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — пр-т Красноармейский — «площадь Свободы».

Пассажирам, которым нужно добраться до Змеиногорского тракта, придется пересесть на бесплатный специальный маршрут. Пересесть можно будет на пр-т Красноармейском на остановках «ул. Анатолия» и «ул. Пушкина». После 18:00 трамвайный маршрут № 7 будет работать в обычном режиме.



Движение автобусов по маршрутам будет осуществляться без остановок. На трамвайных маршрутах будут размещены таблички с надписью «Бесплатно».

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