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Жизнь

Как в Барнауле будет ходить бесплатный транспорт в Родительский день

В Барнауле утвердили график движения бесплатного транспорта в Родительский день. Транспорт будет развозить жителей к пяти кладбищам. Об этом пишет администрация города.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Анна Зайкова

Бесплатную доставку огранизуют к пяти кладбищам:

  • Новомихайловское;
  • Черницкое;
  • Власихинское;
  • Гоньбинское;
  • Затонское.

Отмечается, что маршруты организованы по наиболее востребованным направлениям.

Маршруты начнут работать с 7:00 до 18:00.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Анна Зайкова

На Новомихайловское кладбище будут ходить автобусы №117 большого класса по маршруту ост. «мкр. Урожайный – Новомихайловское кладбище».

На Власихинское кладбище можно будет доехать на автобусах малого класса по маршруту №23э «пл. Текстильщиков – Власихинское кладбище».

На Гоньбинское кладбище жители смогут бесплатно уехать от гипермаркета «Алтай» на автобусах №25э.

Автобус на Затонское кладбище будет ходить от конечного остановочного пункта «мкр.Затон».

Отправление автобусов №108э на Черницкое кладбище будет организовано от ост. «Кордон».

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Анна Зайкова

Также до остановки «Кордон» можно бесплатно доехать на трамвае, который будет следовать по маршруту: «Депо №1 (ул. Анатолия)» — пр-т Красноармейский — Змеиногорский тракт.

В связи с этим с 7:00 до 18:00 трамвайный маршрут № 7 будет укорочен до площади Свободы. Трамвай будет следовать по следующему маршруту: «Депо №3» — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Попова — ул. А. Петрова — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — пр-т Красноармейский — «площадь Свободы».

Пассажирам, которым нужно добраться до Змеиногорского тракта, придется пересесть на бесплатный специальный маршрут. Пересесть можно будет на пр-т Красноармейском на остановках «ул. Анатолия» и «ул. Пушкина». После 18:00 трамвайный маршрут № 7 будет работать в обычном режиме.

Движение автобусов по маршрутам будет осуществляться без остановок. На трамвайных маршрутах будут размещены таблички с надписью «Бесплатно».

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