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Жизнь

Когда в Барнауле пройдут последние весенние продовольственные ярмарки

В Барнауле 18 мая пройдут заключительные в весеннем сезоне продовольственные ярмарки. Об этом сообщает администрация города.

Ярмарочные площадки организуют в каждом районе Барнаула.

Барнаульцы смогут приобрести различное мясо птицы, яйца, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, саженцы и т.д.

Ярмарочные площадки разместят по следующим адресам:

  • Железнодорожный район - сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул.Молодежная-Красноармейский).
  • Индустриальный район - ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина); м/р Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в.
  • Ленинский район - пл. Народная;
  • Октябрьский район - ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Ярмарки будут открыты с 10:00 до 14:00.

Ранее выяснилось, сколько потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках.

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