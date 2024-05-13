15 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Депутат АКЗС Боровикова решила сдать свой мандат

Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова сообщила о своем намерении отказаться от мандата, чтобы участвовать в дополнительных выборах в региональный парламент по одномандатному округу № 21. Об этом пишет "Толк".

Евгения Боровикова.
Евгения Боровикова.
Павел Запруднов.

Она объяснила, что хочет взять реванш после поражения на выборах в АКЗС в 2021 году, когда она баллотировалась по одномандатному округу №21, но уступила место единороссу Ивану Нифонтову.

Боровикова считает, что в этом есть вина КПРФ, чьим кандидатом тогда был Дмитрий Гришин. Тогда кандидаты от оппозиционных партий набрали больше голосов, чем Нифонтов. Но из-за разделения голосов представитель партии власти смог пройти в парламент.

Боровикова заявила, что активно работала на этом округе и многие избиратели ее поддерживают.

Однако в региональном отделении «Справедливой России» к ее решению отнеслись скептически. По словам Боровиковой, однопартийцы пытались ее отговорить. Депутат также отметила, что риск остаться без места в парламенте велик, но ее это не пугает.

Стоит отметить, что депутат-одномандатник более независим, чем депутат, избранный по партийному списку. В частности, он может свободно переходить в другой политический лагерь. Кроме того, если одномандатник слагает полномочия, то назначают дополнительные выборы.

Ранее сообщалось, что алтайский депутат предложила закрыть газеты и вернуть на ТВ одиозного журналиста.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
О чем говорит деревянное зодчество?
Первый «Флора-фест» в Барнауле
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость