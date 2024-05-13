Россияне резко начали потреблять дешевые игристые вина

В первом квартале 2024 года объем выпуска игристых вин у 20 крупнейших российских производителей увеличился на 43,6%. Об этом со ссылкой на данные участников алкогольного рынка пишет «Коммерсантъ».

По данным Росалкогольтабакконтроля, за указанный период объем розничных продаж этого вида напитков вырос на 13,3% и составил 5,4 млн декалитров.

Наибольший рост показало предприятие «Дербентский завод игристых вин» — 82%. Объем производства достиг 203 тыс. декалитров. «Кубань-вино» увеличило производство на 74% — до 571 тыс. декалитров, а «Абрау-Дюрсо» — на 34%, до 775 тыс. декалитров.

Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, объяснил такой рост продаж тем, что Дербентский завод предлагает вина по минимальной цене — 239 рублей за бутылку объемом 0,75 л.

Эксперты полагают, что замедлить динамику может только повышение минимальной розничной цены.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в начале 2024 года произвели в полтора раза больше алкоголя.

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