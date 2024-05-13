15 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Россияне резко начали потреблять дешевые игристые вина

В первом квартале 2024 года объем выпуска игристых вин у 20 крупнейших российских производителей увеличился на 43,6%. Об этом со ссылкой на данные участников алкогольного рынка пишет «Коммерсантъ».

По данным Росалкогольтабакконтроля, за указанный период объем розничных продаж этого вида напитков вырос на 13,3% и составил 5,4 млн декалитров.

Наибольший рост показало предприятие «Дербентский завод игристых вин» — 82%. Объем производства достиг 203 тыс. декалитров. «Кубань-вино» увеличило производство на 74% — до 571 тыс. декалитров, а «Абрау-Дюрсо» — на 34%, до 775 тыс. декалитров.

Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, объяснил такой рост продаж тем, что Дербентский завод предлагает вина по минимальной цене — 239 рублей за бутылку объемом 0,75 л.

Эксперты полагают, что замедлить динамику может только повышение минимальной розничной цены.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в начале 2024 года произвели в полтора раза больше алкоголя.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
О чем говорит деревянное зодчество?
Первый «Флора-фест» в Барнауле
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость