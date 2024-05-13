В Барнауле цены на новостройки начали сдавать позиции

В Барнауле в апреле 2024 года стоимость квартир в строящихся домах увеличилась всего на 0,7 %. При этом за последний год рост составил 27 %. Такие данные приводит портал « Мир квартир », отмечая, что в 46 крупных городах России цены на новое жилье уверенно снижаются.

В Барнауле стоимость квадратного метра в новостройках в апреле составила 131,4 тыс. рублей. В некоторых городах Сибирского федерального округа цены уже начали снижаться. Так, в Томске и Новокузнецке стоимость квадратного метра за апрель снизилась на 0,8 % — до 133,5 и 127,6 тыс. рублей соответственно, а в Иркутске — на 0,2 %, до 157,2 тыс. рублей.

Отмечается, что в некоторых сибирских городах новостройки все еще дорожают. Максимальный рост зафиксировали в Красноярске – 2,1% (до 136,2 тыс. рублей кв. м.). При этом Кемерово и Новосибирск прибавили по 1,1% (до 126,1 и 143,6 тыс. рублей за кв. метр).

Наибольший рост цен на квартиры в новостройках зафиксирован в Липецке — на 5,8 %, до 90,8 тыс. рублей за кв. м.

Самое значительное снижение отмечено в Туле — на 4,2 %, до 123,5 тыс. рублей. В Москве и Сочи цены на жилье также выросли — на 2,2 % и 1,3 % за апрель, до 364 и 363 тыс. рублей соответственно.

В Санкт-Петербурге стоимость квартир в новостройках снизилась на 1,1 % и составила 235 тыс. рублей за кв. м.

Эксперт связывает это с уменьшением выдачи кредитов по льготным ипотечным программам и предполагает, что после 1 июля, когда выдача льготной ипотеки под 8 % завершится, эта тенденция сохранится.

Ранее сообщалось, что в Барнауле построили первый этаж нового аэровокзала.

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