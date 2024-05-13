Российские пилоты заметили в небе неопознанный предмет

Борт выполнял рейс Санкт-Петербург — Москва, указывает "МК".

Члены экипажа доложили диспетчеру о странном объекте в небе. Пилоты увидели нечто серого цвета сложной формы размером примерно полтора метра.

Но командир воздушного суда (КВС) продолжил выполнение рейса. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Внуково.

Ранее пилоты двух пассажирских самолетов заметили неопознанный объект в небе над Москвой. Пилоты Boeing российской авиакомпании заметили серебристый шар в полете.

Борт выполнял рейс Ереван — Москва.

В районе Шереметьево экипаж увидел в небе шар серебристого цвета. Пилоты оповестили органы противовоздушной обороны (ПВО).

Пилоты другого лайнера — следовал из Москвы в Казань — заметили в небе неопознанный объект светло-прозрачного цвета. Экипаж также доложил об этом в службы ПВО и продолжил полет.

Что за объекты "пристрастились" летать по пути следования пассажирских самолетов, пока неизвестно.

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