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Политика

Коммунисты решили не поддерживать кандидатуры Силуанова и Решетникова. Есть вопросы и по Голиковой

Члены КПРФ планируют проголосовать против кандидатур Антона Силуанова и Максима Решетникова, заявил лидер фракции Геннадий Зюганов на заседании фракции, сообщает ТАСС.

Члены фракции будут голосовать категорически против.

КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре вице-премьера Татьяны Голиковой. Эсеры поддержали коммунистов и также воздержатся, указывает "МК".

Кандидатуру Силуанова рассматривают на пост главы Минфина. Решетников — кандидат на пост главы Минэкономразвития, напоминает Газета.Ru.

В данный момент в Госдуме пленарное заседание, на котором будет утвержден новый состав кабмина.

Ранее стало известно о том, что Сергей Шойгу покидает пост министра обороны. Его место займет Андрей Белоусов, а сам Шойгу займет пост секретаря при Совете безопасности РФ.

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