Экс-министра национальной экономики Казахстана приговорили к 24 годам лишения свободы

Также экс-чиновника обязали выплатить 2,4 млн тенге.
Напомним, что в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года произошла трагедия.
Бывший высокопоставленный чиновник Казахстана, Куандык Бишимбаев, находясь в заведении, закрытом на спецобслуживание, жестоко избил свою 31-летнюю жену Салтанат Нукенову. После этого он оставил ее без помощи, не вызвав скорую. Вместо этого он почему-то позвонил гадалке.
Избитая супруга чиновника скончалась. Эта история вызвала широкий общественный резонанс в Казахстане.
Также в стране после этого громкого дела приняли закон о домашнем насилии.
Ранее сообщалось, что бывший кандидат в депутаты признался в убийстве жены.
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