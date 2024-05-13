15 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Рубцовске завершили работы по ликвидации аварии на городском коллекторе

Авария случилась в конце прошлого года, после чего чиновники на правительственном уровне незамедлительно приняли решение о предоставлении Рубцовску дополнительного финансирования из краевого бюджета, сообщил Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

На ремонт было выделено 100 млн рублей. Губернатор рассказал, что были привлечены специалисты из краевых служб и ведомств, чтобы обеспечить высокое качество работ.

Министерство строительства и ЖКХ постоянно следило за ходом работ. Сроки выполнения ремонта пришлось перенести, в том числе из-за особенностей грунта. В некоторых местах почва была промерзшей, а в других — переувлажненной, поэтому ремонтникам приходилось ждать, когда она подсохнет.

Как рассказал Томенко, ежегодно в обновление коммунальных систем по всему региону инвестируется миллиарды рублей. В прошлом году на эти цели было выделено 5,6 млрд рублей, а в этом — уже 6,6 млрд.

Ранее сообщалось ремонт каких дорог волнует барнаульцев больше всего и приведут ли их в порядок в этом году.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
О чем говорит деревянное зодчество?
Первый «Флора-фест» в Барнауле
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость