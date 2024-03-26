Редкая, сильнейшая и затяжная магнитная буря врезала по россиянам. Пик активности и завершение

Она окутала планету накануне и продлится еще сутки. Но, вполне возможно, что и дольше.

Пока прогнозы таковы — 26 марта с 04:00 до 07:00 — начало изменений в магнитосфере; с 10:00 до 13:00 — вторая волна.

Последний раз буря такой мощности была год назад, указывает vn.ru. Это связано с общим количеством вспышек на Солнце — 22 марта их было 12 за сутки.

Подобного рода явления редкие. Необходимо сочетание многих факторов — массивный выброс коронарной массы, его плотность, положение относительно планеты.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней. Еще один совет — необходимо высыпаться в эти тяжелые для организма дни.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Его связали с солнечными взрывами. Как правило, на экранах телевизоров время от времени появляется надпись "нет сигнала". Это, естественно, скажется на картинке. Возможны спектральные изменения на экране.

Накануне из-за магнитной бури сибиряки могли наблюдать полярное сияние.

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