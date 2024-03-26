26 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Редкая, сильнейшая и затяжная магнитная буря врезала по россиянам. Пик активности и завершение

Мощная магнитная буря наносит серию геоударов по россиянам.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Она окутала планету накануне и продлится еще сутки. Но, вполне возможно, что и дольше.

Пока прогнозы таковы — 26 марта с 04:00 до 07:00 — начало изменений в магнитосфере; с 10:00 до 13:00 — вторая волна.

Последний раз буря такой мощности была год назад, указывает vn.ru. Это связано с общим количеством вспышек на Солнце — 22 марта их было 12 за сутки.

Подобного рода явления редкие. Необходимо сочетание многих факторов — массивный выброс коронарной массы, его плотность, положение относительно планеты.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

  • не употреблять спиртное,
  • пить успокаивающий чай,
  • пить больше воды.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней. Еще один совет — необходимо высыпаться в эти тяжелые для организма дни.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Его связали с солнечными взрывами. Как правило, на экранах телевизоров время от времени появляется надпись "нет сигнала". Это, естественно, скажется на картинке. Возможны спектральные изменения на экране.

Накануне из-за магнитной бури сибиряки могли наблюдать полярное сияние.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость