17 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Суд приостановил бракоразводный процесс блогеров-миллионеров. Подробности

Судья остановил процесс развода между блогером Валерией Чекалиной (известной как Лерчек) и ее супругом Артемом на два месяца, сообщает ТАСС.

Валерия Чекалина
Валерия Чекалина
Mash

Сама пара не является в суд, их интересы представляют адвокаты.

Лерчек подала на развод после 12 лет брака в марте.

Блогерша призналась — у них с мужем возникли проблемы в отношениях из-за уголовного преследования, указывает Газета.Ru.

Супруги планируют разделить имущество, инициатором судебного процесса выступил Артем Чекалин.

Пара воспитывает троих детей: восьмилетних близнецов Алису и Богдана, а также двухлетнего сына Льва.

Иск

Чекалин направил иск на 1,2 млрд рублей, сообщает Shot.

Супруги делят имущество — в том числе автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 млн рублей.

Уголовное дело

Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В конце прошлого года Чекалина выплатила 505 млн рублей налогов, а уголовное дело против нее прекращено.

Дело блогера Лерчек передали следователю, который вел дело о хищениях на космодроме.

Официально

Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары.

Впрочем, многие высказали версию, что бракоразводный процесс — фиктивный. Однако это предположение должно подтвердить или опровергнуть следствие.

О неуплате

Ранее Лерчек рассказала, почему она не платила налоги.

"Ну что сказать, глупыми были, не тех людей слушали, но все ошибки признали и раскаялись. В будущем такого не повторится", — заявила Чекалина в соцсети.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Премьера спектакля «Саша, привет»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость