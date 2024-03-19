20 марта
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Жизнь

Блогер Лерчек подала на развод

Блогер Валерия Чекалина подала заявление на расторжение брака в один из московских судов. Об этом пишет Baza.

Валерия Чекалина (Лерчек).
Валерия Чекалина (Лерчек).
Скриншот из YouTube / @FAMETIMETV

Известно, что Лерчек подала на развод с мужем 15-го марта. Беседу в суде назначили на 25 число.

Информация о том, что у семьи начались проблемы в отношениях, появилась несколько месяцев назад. При этом на вопросы о разводе Валерия не отвечала, а утверждала, что у них с супругом «сложный период» после уголовных дел из-за неуплаты налогов.

Напомним, что в конце прошлого года Чекалина выплатила 505 млн рублей налогов, а уголовное дело против нее прекращено.

С ее счетов сняли аресты, имущество тоже пообещали вернуть.

Ранее стало известно, что блогер Лерчек рассказала, почему она не платила налоги.

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