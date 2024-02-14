Популярная блогерша Лерчек попала в ДТП на Bentley

Девушка становилась, чтобы пропустить пешехода.

В этот момент в ее Bentley сзади въехала другая машина. Чекалина ударилась головой о лобовое стекло, а также повредила колено.

Во время аварии не сработали подушки безопасности, указывает Lenta.ru.

Ранее Лерчек рассказала, почему она не платила налоги.

"Ну что сказать, глупыми были, не тех людей слушали, но все ошибки признали и раскаялись. В будущем такого не повторится", — заявила Чекалина.

Также она посоветовала всем следить за своими налогами. И выплатила долг в 311 млн рублей.

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