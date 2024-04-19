Вечерняя концертная программа с участием государственного оркестра Республики Алтай традиционно пройдет на центральной площади Горно-Алтайска, однако в торжестве будет отсутствовать салют.
Максимов отметил, что это сделано для безопасности проведения массового мероприятия.
В Горно-Алтайске и районах пройдут торжественные митинги и парады, а также жители региона смогут принять участие в акции «Бессмертный полк».
Ранее стали известны места праздничных салютов в Барнауле.
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