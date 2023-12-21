Стало известно, сколько площадок для запуска фейерверков будут действовать в Алтайском крае

В текущем году специальных площадок для запуска салютов будет 25.

Отмечается, что на каждое изделие должен быть сертификат, который хранится в магазине. По требованию покупателя его должны предоставить. При этом у товара должна присутствовать инструкция на русском языке.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что ни в коем случае нельзя покупать пиротехнику на улице, а также обязательно нужно проверять сроки годности и осматривать упаковку на целостность.

Ранее сообщалось, что загорелся и обрушился после взрыва склад пиротехники в Сибири.