21 декабря
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Жизнь

Стало известно, сколько площадок для запуска фейерверков будут действовать в Алтайском крае

Сотрудники МЧС Алтайского края взяли на контроль 114 мест хранения и продажи пиротехнических изделий. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Праздничный салют на День города 2023
Праздничный салют на День города 2023
Дмитрий Лямзин

В текущем году специальных площадок для запуска салютов будет 25.

Отмечается, что на каждое изделие должен быть сертификат, который хранится в магазине. По требованию покупателя его должны предоставить. При этом у товара должна присутствовать инструкция на русском языке.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что ни в коем случае нельзя покупать пиротехнику на улице, а также обязательно нужно проверять сроки годности и осматривать упаковку на целостность.

Ранее сообщалось, что загорелся и обрушился после взрыва склад пиротехники в Сибири.

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