О запрете на запуск фейерверков с балконов напомнили в МЧС

Запускать изделия пиротехники возле жилых домов, а также в ряде других мест строго запрещено, сообщает РИА Новости .

Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года.

Запускать фейерверки рядом с многоэтажками нельзя — праздничный залп может попасть в окно или форточку, а также залететь на чердак либо балкон.

С балконов, лоджий и прочих выступающих частей фасадов запускать салюты тоже запрещено, напомнили в МЧС. Запрет касается и крыш, указывает Газета.Ru.

Нельзя использовать пиротехнику в местах массового скопления людей.

Размер штрафа

За несоблюдение правил противопожарного режима предусмотрены административные штрафы от 15 тыс. до 400 тыс. рублей.

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