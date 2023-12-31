О запрете на запуск фейерверков с балконов напомнили в МЧС

Запускать фейерверки рядом с многоэтажками нельзя — праздничный залп может попасть в окно или форточку, а также залететь на чердак либо балкон.
С балконов, лоджий и прочих выступающих частей фасадов запускать салюты тоже запрещено, напомнили в МЧС. Запрет касается и крыш, указывает Газета.Ru.
Нельзя использовать пиротехнику в местах массового скопления людей.
Размер штрафа
За несоблюдение правил противопожарного режима предусмотрены административные штрафы от 15 тыс. до 400 тыс. рублей.
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