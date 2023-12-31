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Жизнь

Вспоминаем, каким было новогоднее 3D шоу, на которое не смогли попасть тысячи барнаульцев

В 2017 году 31 декабря у храма Иоанна Богослова прошло новогоднее 3D-шоу.

новогоднее 3D-шоу в Барнауле.
новогоднее 3D-шоу в Барнауле.
barnaul.org

Полюбоваться необычным для Барнаула зрелищем пришло и приехало множество людей, в том числе из других районов города. Однако увидеть его смогли не все.

Горожане с детьми пробирались к храму Иоанна Богослова, но многие шоу так и не увидели. Дело в том, что картинку проецировали на один из фасадов храма. Увидеть ее можно было, если стоять очень близко. Желательно на территории самого храма.

Собравшиеся же "облепили" весь микрорайон. Люди забирались на кучи снега, бродили по тротуарам Взлетной за храмом. Они говорили, что ждали что-то вроде тех лазерных шоу, когда картинку проецируют в небе.

Закончилось мероприятие салютом. Его действительно можно было увидеть с разных уголков района.

Сюжет

По сюжету, девочка Настенька путешествует по Алтайскому краю с Дедом Морозом, который показывает ей красоты родных уголков.

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