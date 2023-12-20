Чтобы точно сбылось: как правильно загадывать желания на Новый год 2024

Новогоднюю ночь всегда считали временем чудес и исполнения желаний. И взрослые, и дети одинаково хотят реализации задуманного в новом году и используют для этого все возможные способы. О том, как правильно загадывать желания в Новый год, расскажет altapress.ru .

Как сформулировать

Просить конечный результат, а не инструмент для его достижения. Так, если есть цель купить автомобиль, то нужно желать именно это. Не нужно формулировать "получить много денег": они могут появиться, но обстоятельства сложатся не в пользу покупки.

Формулировать желание лично для себя, а не для других.

Загадывать вред другим людям — негатив вернется.

Употреблять слова "должен", "будет" и "нет".

Использовать союз "хотя бы" — не нужно преуменьшать задуманное.

Загаданные желания нельзя никому говорить и показывать.

Но самое важное — верить в свою мечту и представлять ее воплощение в жизнь.

Подарок. Новый год. Романтика СС0

Как загадать

Спрятать в бутылку

Все желания нужно написать на листе бумаги, свернуть его и убрать в бутылку, параллельно повторяя загаданное в уме. После этого бутылку закрыть и убрать подальше.

Убрать под подушку

Хороший способ для тех, кто предпочитает ранний сон. На листочках бумаги нужно написать по одному своему желанию и убрать их под подушку перед новогодней ночью. Проснувшись 1 января, нужно не глядя достать первый попавшийся листочек – какое желание на нем написано, то и сбудется в наступившем году.

Украсить квартиру символом желания

К своему желанию нужно подобрать вещь, которая будет его символизировать. Соответствующий декор (фотографии, статуэтки и прочее) необходимо поставить на видное место.

Загадать на пламя свечи

Во время боя курантов специально купленную новогоднюю свечу надо зажечь и над пламенем произнести свое желание. Свеча должна догореть до конца.

Съесть 12 виноградин

Этот ритуал родом из Испании — там виноград считается символом благополучия, успеха и здоровья, поэтому используют именно его. Пока бьют куранты нужно успеть съесть 12 виноградин, при этом на каждой из них про себя проговаривать одно желание.

Написать письмо самому себе

За час до наступления Нового года на листе бумаги нужно написать письмо, адресованное самому себе. В нем нужно прописать все желания и действия для их воплощения в жизнь, затем убрать все в конверт и запечатать его. Во время боя курантов держать письмо в руках и сосредоточиться на всех желаниях, после —убрать в укромное место.