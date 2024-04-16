Мужчина вертелся во сне и сломал член с устрашающим хрустом

Отмечается, что мужчина обратился к врачам спустя 36 часов. К тому времени его член опух, деформировался и посинел.
На снимках было видно, что в половом органе имеются две отдельные трещины размером десять и семь мм. Пациенту сделали операцию.
К счастью, вмешательство прошло успешно, и через четыре дня мужчина смог самостоятельно ходить в туалет. Ранее из-за отека это было невозможным.
Обычно подобные травмы происходят во время страстного секса и сопровождаются характерным треском или хрустом.
Ранее сообщалось, что мужчин предупредили об опасных последствиях при увеличении пениса.
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