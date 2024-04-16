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Жизнь

Мужчина вертелся во сне и сломал член с устрашающим хрустом

Мужчина из Туниса вертелся во сне и сломал пенис в двух местах. Об этом пишет Daily Mail.

Обманутый человек. Грусть.
Обманутый человек. Грусть.
pixabay.com.

Отмечается, что мужчина обратился к врачам спустя 36 часов. К тому времени его член опух, деформировался и посинел.

На снимках было видно, что в половом органе имеются две отдельные трещины размером десять и семь мм. Пациенту сделали операцию.

К счастью, вмешательство прошло успешно, и через четыре дня мужчина смог самостоятельно ходить в туалет. Ранее из-за отека это было невозможным.

Обычно подобные травмы происходят во время страстного секса и сопровождаются характерным треском или хрустом.

Ранее сообщалось, что мужчин предупредили об опасных последствиях при увеличении пениса.

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