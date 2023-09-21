21 сентября

В Нигерии мужчина "украл пенис" у булочника. Его избили и заставили вернуть достоинство на место

В Нигерии мужчина &quot;украл пенис&quot; у булочника. Его избили и заставили вернуть достоинство на место
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Невероятное произошло в Нигерии в штате Коги.

Мужчина зашел в булочную, прикоснулся продавца "там" и пенис второго исчез. Булочник начал звать на помощь и кричать, что его половой орган украли.

Соседи и прохожие прибежали на зов, схватили "пенисокрада" и толпой избили его. После этого мужчина якобы сознался в преступлении и "вернул член на место".

В полиции узнали об инциденте и призвали граждан не заниматься самосудом.

Ранее барнаульцы заметили в дендрарии гриб, похожий на половой член.

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