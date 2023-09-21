В дендрарии вырос краснокнижный гриб. Барнаульцы сравнили его с пенисом
В дендрарии в Барнауле выросли краснокнижные грибы, сообщает "Инцидент Барнаул".
Невероятное произошло в Нигерии в штате Коги.
Мужчина зашел в булочную, прикоснулся продавца "там" и пенис второго исчез. Булочник начал звать на помощь и кричать, что его половой орган украли.
Соседи и прохожие прибежали на зов, схватили "пенисокрада" и толпой избили его. После этого мужчина якобы сознался в преступлении и "вернул член на место".
В полиции узнали об инциденте и призвали граждан не заниматься самосудом.
Ранее барнаульцы заметили в дендрарии гриб, похожий на половой член.
В дендрарии в Барнауле выросли краснокнижные грибы, сообщает "Инцидент Барнаул".
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