Полиция ночью. ДТП. vedtver.ru

Невероятное произошло в Нигерии в штате Коги.

Мужчина зашел в булочную, прикоснулся продавца "там" и пенис второго исчез. Булочник начал звать на помощь и кричать, что его половой орган украли.

Соседи и прохожие прибежали на зов, схватили "пенисокрада" и толпой избили его. После этого мужчина якобы сознался в преступлении и "вернул член на место".

В полиции узнали об инциденте и призвали граждан не заниматься самосудом.

Ранее барнаульцы заметили в дендрарии гриб, похожий на половой член.