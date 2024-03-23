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Жизнь

Как определить погоду по облакам, ветру и птицам

23 марта - народный праздник Василиса, вешней воды указательница или День Василисы и церковный день памяти праведного Павла Таганрогского. О приметах этого дня рассказывает altapress.ru.

Облака. Свет. Лучи
Облака. Свет. Лучи
СС0

Народные приметы 23 марта

  • Облака синеватого оттенка — будет тепло, но пойдет дождь.
  • Белый туман стелется по земле — скоро потеплеет, но летом будут частыми ливни.
  • Воробьи с утра хохлятся и кричат — непогоду предчувствуют.
  • Холодный ветер — к поздней весне.
  • Скворцы прилетели — скоро весь снег растает.
  • Жаворонки прилетели — вскоре зазеленеет, появится первая трава.
  • Зайцы близко к домам подходят — будет похолодание.
  • Утром пасмурно, а вечером все тучи рассеялись — будет мороз.

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