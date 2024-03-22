Алтайский край скоро может накрыть по-настоящему весеннее тепло

Прогноз погоды на конец первого весеннего месяца 22 марта озвучила начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. Алтайский край оказался в списке территорий с превышением нормы многолетних температур.

По ее словам, в трех южных регионах Сибири, а именно в Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Алтай, в третьей декаде марта будет теплее нормы на 1-3 градуса.

Анна Лапчик,

начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра:

По этим южным субъектам в ближайшие трое суток температура воздуха в дневные часы будет приближаться в +8 - +11 градусам.

Эксперт также отметила, что та волна холода, что отмечалась в последние дни уже позади. Оттепели предполагаются и в других регионах Сибири.

Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года. Анна Зайкова

Что происходит с погодой

За всю историю метеонаблюдений, а это более 100 лет, 2023 год был признан в Сибири одним из самых жарких. Пока в этом списке на первом месте 2020 год, на втором - 2015-й.

Аномальные волны тепла наблюдались в январе, марте и ноябре 2023 года, когда температура воздуха оказывалась на три градуса и больше выше нормы.

А вот волна холода отмечалась в Сибири в апреле прошлого года. Всего же за весь период метеорологи зафиксировали на территории 103 опасных явления.

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