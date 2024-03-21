Почему на Вербоносицу нельзя сажать вербу. Приметы и традиции 21 марта

Традиции Вербоносицы
Праздник в народном календаре носит название Вербоносица по той причине, что к этому времени уже распускается верба. После этого веточки данного дерева приносят в дом, так как, согласно поверьям, они выгоняют из жилища нечисть, болезни, ссоры, негатив.
В старину готовили различные сладости и угощения, особенно приветствовалась выпечка в форме птиц. При этом существовала традиция посещения гостей. Чем больше гостей придет в дом и попробует приготовленные хозяевами вкусности, тем домочадцы этого дома будут счастливее в текущем году.
Также веточками вербы слегка хлестали детей. Считается, что такой ритуал принесет детям здоровье.
Хороший день для влюбленных. Если два человека, которые испытывают друг к другу романтические чувства, проведут его вместе, то их ждет долгое время любви, взаимопонимания и счастливые отношения.
На семейный ужин или праздничный стол варили яйца, которые украшали красивыми орнаментами, узорами, рисунками, а также обережными знаками и символами.
Что нельзя делать 21 марта
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Нельзя вербу сажать. Данная примета грозит гибелью человеку тогда, когда толщина вербы достигнет размера достаточную, чтобы из нее можно было сделать лопату.
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Нельзя строить планы на будущее, планировать свои дела, рассчитывать следующие шаги в той или иной деятельности — все пойдет не по плану.
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Нельзя злиться, ссориться, срываться на ком-то, мстить — к большим неприятностям.
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Не рекомендуется такой день проводить в одиночестве. Можно сходить в гости, позвать гостей, навестить родственников или друзей, посетить людное место — в этом случае год пройдет удачно и принесет прибыль.
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Нельзя откладывать сегодня деньги куда бы то ни было — все накопления будут растрачены.
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Деньги в долг нельзя давать — финансовая удача уйдет.
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Нельзя деньги пересчитывать, подсчитывать накопления или имеющиеся на счетах средства — благополучие в денежной сфере покинет.
Приметы Вербоносицы
- Облака плывут быстро и высоко — погода будет хорошей.
- Метель — к урожаю хлеба и овощей.
- Снег на полях лежит волнами — к урожайному году.
- Птицы вьют гнезда на южной стороне строений или деревьев — к холодному лету.
- Жаворонки с юга вернулись — к теплой весне.
- Холодно — предстоят еще холодные дни.
- Туман — к заморозкам.
- Верба в доме начала опадать — к болезни.
- Веточка вербы в доме сломалась — грядет неприятность.
- Снег пошел — к урожаю в текущем году.
- Дождь — еще неделю будет лить.
- Много звезд видно — к перемене погоды.
- При снежной погоде верба распустилась — к потеплению.
- Петух запел на заборе — к ясной погоде.
- Петух зашел внутрь дома и закричал — к ненастью.
- Ветер усилился ночью — будет тепло.
- Солнечный день — к теплому лету.
- Пасмурный день — лето предстоит дождливое.
- Лужи, ручьи — к урожайному году.
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