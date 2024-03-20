На счастье покормите птиц. Что обязательно нужно сделать в День весеннего равноденствия

Традиции Капельника
Это день когда весна закрепляется в своих правах. Считается, что в это время уже вовсю тает снег, звучит капель, журчат ручьи, однако еще может грянуть несильный морозец, особенно ночью и по утрам, так что убирать теплые вещи пока рано.
Хороший день для влюбленных, которым можно признаться в своих чувствах. Сегодня такие признания могут быть ответными.
Для счастья в доме нужно покормить птиц, которые вернулись из южных стран. Крошки хлеба и зерно разбрасывают во дворе, на улице или же подкладывают в птичьи кормушки.
Что нельзя делать 20 марта
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Нельзя ссориться — к долгосрочным проблемам. Если поссориться с любимым человеком, то отношения окажутся на грани расставания. Если поссориться с коллегой или начальством — возникнут большие сложности с работой.
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Нельзя пересаживать комнатные цветы и рассаду. Растения могут просто-напросто не прижиться на новом месте.
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Ни в коем случае нельзя игнорировать окружающих. Нужно пообщаться с родными и близкими, провести время с семьей или друзьями, помочь нуждающимся деньгами, делом или словом, советом, своими возможностями. Добрые отношения и поступки обернутся для человека только благом.
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Нельзя разводить сплетни, рассказывать о других людях небылицы, неправду, неподтвержденные факты — клеветник сам вскоре пострадает от обвинений, слухов и сплетен.
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Нельзя ругать детей, кричать на них, отчитывать, корить, обижать каким-либо другим способом. Желательно потворствовать их капризам и просьбам — дети вырастут любящими своих родителей и отчий дом, будут добрыми и щедрыми. Если же обидеть сегодня ребенка, то он может искать утешения у темных сил.
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Нельзя завидовать — открыть двери для проблем, грусти и тоски, сомнений в своих силах и возможностях.
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Нельзя кричать, громко петь и разговаривать — привлечь к себе нечисть.
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Нельзя в этот день сажать вербу — в доме слезы будут.
Приметы Дня весеннего равноденствия
- К ночи погода испортилась, стало пасмурно — следующим днем возможен мороз.
- Сосульки обильно тают и капают — к хорошему урожаю.
- На закате небо ярко-желтое и даже красноватое — ветер усилится.
- Снегири расчирикались — к потеплению.
- Горизонт синеватого оттенка — ждите оттепель.
- Дикие утки чистят перышки — погода испортится.
- Сова кричит — похолодание чувствует.
- Тепло, южный ветер и обильная капель — лето будет жарким.
- Холодно, южный ветер, с крыш не капает — лето будет грозовым.
- Прилетели из жарких краев жаворонки — погода будет теплой.
- Зяблика увидели — похолодает.
- Журавли прилетели — весна уже на носу, будет ранней.
- Ласточки свили гнездо под крышей, увидеть первую ласточку, покормить ласточку хлебом — год будет счастливым, с хорошим урожаем или с хорошим доходом на работе.
- Если ласточка свила гнездо на солнечной стороне дома — к холодному лету.
- Какой этот день, такая и весна будет. Мороз — в ближайшие 40 дней стабильного тепла не ожидается. Теплый день — весна ранняя.
- Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.
- Метель — к хорошему урожаю.
- Стая птиц возвращается с юга — к урожаю зерновых.
- Дождь — к ранней весне.
- Сильный ветер — ветрено будет ближайшие две недели.
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