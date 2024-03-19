20 марта
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Жизнь

День весеннего равноденствия – 2024: традиции, особенности, строгие запреты

День и ночь сравняются по своей длительности 20 марта. После этого рассветать начнет раньше. Как правильно провести день весеннего равноденствия и какие традиции существуют — в материале altapress.ru.

Весеннее равноденствие. Цветы
Весеннее равноденствие. Цветы
ССО

Когда точно наступит весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие наступит в 06:07 мск 20 марта. Именно тогда солнце пересечет экватор и перейдет с южного полушария в северное.

В следующий раз солнце достигнет экватора 22 сентября в день осеннего равноденствия и темное время суток начнет увеличиваться, пока не достигнет максимума в день зимнего солнцестояния 21 декабря.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Традиции в Весенний солнцеворот

У славян этот день был праздником и называл Весенний солнцеворот. Кстати, символом равноденствия считается верба. Именно в эти дни она начинала расцветать. Другое название праздника — Вербоносица.

Верба.
Верба.
Анна Зайкова.

Наши предки по утрам в этот день топили печи, делали печенье в форме птиц, которые считались посланниками весны, а также пекли блины – символы Солнца. Ими угощали родственников и друзей. Считалось, что это принесет благополучие.

В этом году весеннее равноденствие выпало на Великий пост у православных. Если вы придерживаетесь запретов, от блинов и печенюшек на яйцах стоит отказаться.

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Жизнь

В весеннее равноденствие домой приносили веточки вербы. Благодаря ей все плохое уйдет из жизни. Плохой приметой было, если распустившаяся верба начала опадать – это к недугам. Если она сломалась – к неприятностям.

Именно с весеннего равноденствия в большинстве регионов земледельцы начинают активно готовиться к посевному сезону, проверяя снаряжение, запасы семян и удобрений.

Что запрещено делать 20 марта

  • Запрещалось 20 марта думать о плохом. По поверью, это обязательно сбудется.

  • Строить и планы и браться за новые дела не принято.

  • Не разрешалось в Весенний солнцеворот злиться, это привлекает еще большие неприятности.

Сосульки, оттепель.
Сосульки, оттепель.
CC0

Приметы на Солнцеворот или весеннее равноденствие

  • У собаки щенки появились – и в семье жди прибавление.

  • Кто в этот день в любви признается, тот скоро поженится.

  • Птицы под крышей свили гнездо – к счастью в доме.

  • Таяние сосулек и звонкая капель предвещает щедрый урожай и теплое лето.

  • Прохлада 20 марта знаменует следующие 40 дней заморозки.

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