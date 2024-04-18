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Жизнь

Из Казахстана на Алтай стремительно надвигается жара. Объявлено штормовое предупреждение

Большая часть территории Республики Казахстан до 20 апреля будет находиться под влиянием обширного антициклона, сообщает Kazinform.

Весна. Подснежники.
Весна. Подснежники.
Александр Целовальников

Ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха.

По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы — грозы. Усилится ветер.

Ночью в республике температура будет колебаться. А днем температура повысится до 30 градусов тепла.

Между тем в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (4 класс горимости).

А 19 апреля в регионе — на юге — столбики термометров покажут до 23 градусов тепла. Возможны грозы при небольшом дожде.

Однако — по прогнозу 18 апреля — ветер сменит направление с юго-западного на северо-восточное. В этом случае жара может обойти регион.

Словом, все зависит от направления и силы ветра.

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