Таинственная эпидемия: вспышка неизвестного заболевания произошла в Китае. Мнения экспертов

В Китае зафиксирована вспышка неизвестных легочных заболеваний среди детей и взрослых.

Ежедневно в больницу с симптомами этого заболевания обращаются более 7 тыс. человек, указывает indubnacity.ru. На фоне вспышки неизвестного заболевания всем медучреждениям Поднебесной приказали увеличить количество рабочих часов.

Симптомы

Высокая температура, озноб и образование узелков в легких. Болезнь проходит без кашля, пишет lentv24.ru.

Больницы и школы

Больницы в Пекине и Ляонине уже переполнены. Занятия в школах решено отменить на неопределенный срок.

Летальный исход

Зарегистрированы необъяснимые случаи смертей на фоне вспышек пневмонии.

Особое мнение

Вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что ситуация в Китае вполне объясняется коронавирусом, а новый вирус на данный момент не установлен.

Голландский вирусолог Марион Купманс заявила, что на данный момент «нужно больше информации, особенно диагностической», указывает РБК.

Авиарейсы

В Госдуме руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой предложили принять меры и усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами из Китая из-за разбушевавшейся там эпидемии.

Запрос

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потребовала объяснить, что происходит. Китайские власти заявили — множественные респираторные патогены, такие как вирус гриппа, RSV, SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, устроили эпидемию по всей стране.

В ВОЗ подчеркнули, что находятся в тесном контакте с Пекином по данному вопросу, пишет news.ru.

По одной из версий, очаги неизвестной болезни возникли из-за резкого отказа от масок и удаленной системы работы.

Ранее сообщалось, что младенческая смертность снизилась в два раза в Алтайском крае. А уровень выхаживания недоношенных детей достиг почти 100%.