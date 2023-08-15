16 августа
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Здоровье

Из-за чумы на российской государственной границе усилен санитарный контроль

Роспотребнадзор усилил контроль на государственной границе из-за сообщений о заражениях чумой в Поднебесной.

Современная медицина.
Современная медицина.
freepik.com/rawpixel.com

Поводом для принятия мер послужили сообщения в СМИ о трех зарегистрированных случаях заболевания чумой, указывает Газета.Ru.

Заболевшие и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Ситуация находится на строгом контроле, заверили в Роспотребнадзоре.

Между тем природный очаг чумы нашли в монгольском регионе на границе с Россией. На территории Монголии обнаружили 137 природных очагов чумы.

Под угрозой находятся западные части на границе с Россией и Китаем. Там ежегодно регистрируют случаи заболевания чумой.

На границе с Китаем за 30 лет заболели 32 человека, а умерли из них 13. В последнее десятилетие заболеваемость в этих регионах страны возросла.

Ранее altapress.ru рассказывал, какие болезни встречаются на Алтае чаще, чем в других регионах.

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