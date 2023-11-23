24 ноября
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Здоровье

Узелки в легких и лихорадка: ВОЗ заинтересовалась очагами пневмонии у китайских детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально запросила у Китая дополнительную информацию о росте респираторных заболеваний и очагах пневмонии у детей, пишут "Ведомости".

Легкие
Легкие
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Специалисты интересуются очагами респираторных заболеваний и зарегистрированными случаями пневмонии у детей.

Детские больницы в стране переполнены, а школы находятся на грани приостановки.

Локация

Вспышки пневмонии зафиксированы в Пекине и провинции Ляонин, указывает mail.ru.

Симптомы

Дети не кашляют и не имеют никаких симптомов. Но заболевание сопровождается лихорадкой. У многих появляются узелки в легких.

Причина

Многие связывают распространение заболевания с отменой коронавирусных ограничений.

Ранее сообщалось, что младенческая смертность снизилась в два раза в Алтайском крае. А уровень выхаживания недоношенных детей достиг почти 100%.

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