Сибиряк лишился половины ноги из-за врачебной ошибки

Мужчина из Новосибирска отсудил у больницы более 2,5 млн рублей после ампутации голени. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Известно, что в январе 2022 года мужчина упал в сильный мороз и не смог подняться. У него отнялась правая нога. Прохожие вызвали скорую помощь, и пациента доставили в больницу.

Через четыре дня состояние мужчины стало хуже, и в частной клинике дали экстренное направление в горбольницу. Хирурги сделали МСКТ и нашли серьезные нарушения в кровообращении.

Врач заявили, что подколенную артерию закупорил тромб, поэтому начался некроз мышц голени.

Сибиряку сделали операцию по удалению тромба и части некроза. Мужчина провел в больнице два месяца. За это время ему сделали еще две операции, однако правую голень спасти смогли. Из-за некроза тканей ее ампутировали.

Страховая компания провела экспертизу и выявила нарушения. Во-первых, врач поликлиники не увидел в сильном отеке ноги тяжелый диагноз и напрасно отказал в госпитализации.

Пациент не чувствовал голени четыре дня. В это время на ней отмирала кожа. Эксперты добавили, что все необходимые обследования мужчине сделали слишком поздно.

Пострадавший заявил иск к больницам на пять млн рублей, через 10 месяцев суд встал на его сторону.

Отмечается, что Заельцовский районный суд частично удовлетворил иск на сумму более 2,5 млн рублей, решение может быть обжаловано в законном порядке.

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