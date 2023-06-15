О богатых «полезными» жирами продуктах рассказал специалист

Жиры необходимы организму для жизни так же, как белки и углеводы.

Однако не все жиры одинаковы —одни из них необходимы для здоровья, а другие – повышают риск болезней сердца, напомнил врач-терапевт Александр Шестаков.

«Полезные» жиры – ненасыщенные, пишет sports.ru. Они включают в себя омега-3, 6 и 9 жирные кислоты.

Ненасыщенные жиры обеспечивают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая в крови липопротеины низкой плотности («плохой» холестерин). «Полезные» жиры снижают воспаление, связанное с хроническими заболеваниями — включая ожирение, диабет и некоторые виды рака.

Омега-жирные кислоты не синтезируются в организме, получить их можно только с пищей.

Рыба

В 100 г сельди содержится 7 г ненасыщенных жиров, главным образом – омега-жирных кислот. Сельдь — отличный источник белка, кальция, магния, калия, ниацина, витамина В12 и селена.

Все лососевые богаты ненасыщенными жирами. Семга, горбуша и форель содержат особый антиоксидант астаксантин – одно из веществ, придающих рыбе характерный красный цвет. Астаксантин нормализует холестерин, снижает артериальное давление и хроническое воспаление и способен уменьшать возрастные изменения кожи.

Масло

Концентрация ненасыщенных жиров в растительных маслах очень высока — одной столовой ложки льняного масла достаточно, чтобы покрыть большую часть суточной нормы «полезных» жиров. А вот кокосовым маслом увлекаться не нужно.

Также полезны маслины и оливки, авокадо.

Ранее способы быстро снизить уровень холестерина назвали специалисты.

Здоровое питание и спортивные нагрузки в числе всего прочего помогут избежать проблем с сердцем и поддерживать холестерин на должном уровне, уверены врачи.

Так, для начала врачи рекомендуют пересмотреть рацион и сформировать полезные пищевые привычки.